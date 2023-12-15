عبدالمنعم سعيد يكشف كيف تغيرت نظرة العالم لمصر خلال 10 سنوات (فيديو)

أكد المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، أن الجميع يبحث عن مصر وقت الأزمات، موضحًا أنه خلال زيارته الأخيرة لأمريكا بدأت حرب غزة وكان هناك لقاء يضم 250 شخصا يتحدثون عنها وكان الحديث يدور حول أن مصر الأساس لحل الأزمة.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن مصر كانت مهمشة مهمشة وليس لها نفوذ في السابق، ولكن الآن لا حديث في أمريكا بعد الحرب على غزة إلا عن كيف ستتصرف مصر؟.

وأشار إلى أن مصر كانت دائمًا خلال الـ10 الماضية مفتاح حل الأزمة، ويبحث عنها العالم وقت الأزمات لأنه سواء في عهد الرئيس السيسي أو مبارك، يوجد مؤسسات.

وذكر أن إسرائيلي متطرف قال له مرة إنه عندما زار مصر وجد أنها دولة مؤسسات خاصة بعدما زار وزارة الخارجية.

الإخوان شوهوا ثورة 30 يونيو

وأشار إلى ن مصر عانت من مشكلة بعد 30 يونيو بعدما نجح الإخوان في عمل تركيبة أنها انقلاب عسكري وروجوا لها في الغرب.

وأوضح أن أمريكا لم تر التجربة التي نتحدث عنها ورؤية مصر 2030، والتي أصابت السعودية بعدنا رغم الكلام الذي كان يقال عن القيادة في السعودية ولكن اليوم النظرة تغيرت بسبب الانجازات التي قامت بها السعودية للنساء والبناء.

وتابع أن أمريكا تتحدث عن كلام الإخوان حول العاصمة الإدارية الجديدة ويقولون إن الدولة أنفقت المليارات فيها، مؤكدًا أن الكثير من الحقائق في مصر غير متداولة في أمريكا لأنها كبيرة وكذلك أوروبا الغربية كبيرة ومن الممكن أن تتحول كذبة لحقيقة.