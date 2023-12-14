مسؤول بالأمم المتحدة يكشف تأثير حرب غزة على اقتصاد المنطقة (فيديو)

كشف مدير المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، تأثير الحرب في قطاع غزة على اقتصاد المنطقة.

وطالب خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا لأسباب إنسانية، موضحًا أن تداعيات هذه الحرب ستكون وخيمة على فلسطين.

وأكد أنه بسبب حجم الدمار والتدمير في غزة، تراجع المناخ الاستثماري بشكل عام، مضيفًا أن الكارثة كبيرة جدا، والدليل على ذلك، أنه عندما جرت نزاعات سابقة في المنطقة لم يكن لها ذلك الأثر الإقليمي الكبير.

وتابع: "بدأنا نلمس تراجعا في مسألة الاستهلاك والاستثمار، ونجد ارتفاعا في تكاليف النقل وتأمين النقل من المنطقة وإليها، والمساعدات نقطة في بحر، هي ليست كافية نهائيا، فقد كان يدخل غزة سابقا أكثر من 1000 شاحنة يوميا بشكل دائم، أما الآن، فإن قطاع غزة يدخله أقل من 100 شاحنة أحيانا بشكل متقطع".

مجازر جديدة في غزة



صعدت اليوم إسرائيل مجازرها الوحشية ضمن حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وقصفت قطاع غزة بقنابل من نوع جو- أرض، نصفها غير موجه وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وتسببت فى ارتقاء عشرات المئات ما بين شهيد ومصاب ومفقود وسط ظروف مناخية سيئة وكارثية بسبب انتشار الأوبئة بين الضحايا فى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

يـأتى التصعيد فى القطاع فيما استشهد 11 فلسطينياً فى اقتحام الاحتلال لمدينة ومخيم جنين لليوم السادس على التوالى بالضفة المحتلة. وكشفت المصادر عن أن من 40 إلى 45% من القنابل التى استخدمها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»التابعة للامم المتحدة فى مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن فى 3 فصول من عائلتى صالح وخليل. كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة «أبوحسين» التابعة لوكالة الغوث فى جباليا، ما أدى إلى استشهاد العشرات من عائلة أبوعودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

واعتقلت المئات بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادى أبوغزالة فى المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم. وجرفت آليات الاحتلال مقبرة الفالوجة فى جباليا بالكامل، فى انتهاك صارخ لكرامة الأموات، كما دمرت المجمع الطبى.

واقتحمت القوات عدداً من المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأعدمت عدداً من النازحين الآمنين فى بيوتهم، وأصابت آخرين، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقلهم.