نقابة الفلاحين: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الإنتخابية بالمحافظات

أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية غدا الأحد ،هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل الشعب المصري وفي مقدمتهم الفلاحين الذين يمثلون الغالبية العظمى من المصريين، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق ، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الإستحقاق الدستورى الهام .

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم،أن النقابة العامة للفلاحين شكلت غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة للتواصل مع أفرع النقابة بجميع محافظات مصر،لمتابعة العملية الإنتخابية وحث الفلاحين وأسرهم علي المشاركة الإيجابية، وذلك تحت شعار "انزل وشارك واختار إللي إنت عاوزه".

وتابع "نحن في دولة نظامها جمهوري ديمقراطي وفقا للمادة الأولي من الدستور؛ كذلك المادة الخامسة من الدستور تنص علي التداول السلمي للسلطة والنظام يقوم علي التعددية السياسية والحزبية وهذا لا يستقيم إلا بالمشاركة الإيجابية في الإنتخابات،وكيف لنا أن نصحح الأوضاع بالجلوس في المنزل فالمشاركة واجب وطني وفرض عين علي كل مواطن.

وأشار أبواللوز،إلي أنه من الواجب علي كل أبناء الوطن ممارسة الحق في المشاركة السياسية وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تدعوا إلي مقاطعة الإنتخابات و تعمل علي النيل من أمن واستقرار الدولة والتلاحم الشعبي بين أبناء الوطن،مؤكدا علي ضرورة التحلي بالوعي الكامل بخطورة المرحلة وطبيعة الظروف التي تعيشها البلاد والتي تتطلب من الجميع الإلتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلي مقدراته .



ودعا أبواللوز كل من له الحق في التصويت طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 145 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 92 لسنة 2015 إلي النزول إلي اللجان الإنتخابية والمشاركة الفعلية في العملية الانتخابية،لافتا أن المشاركة الفعلية تُسهم في تعميق الديمقراطية،لأن عدم المشاركة يمنح الفرص لكل المتربصين والمغرضين أعداء إستقرار الوطن إلي إستغلال عدم المشاركة للترويج للشائعات واختلاق الأكاذيب التي تنال من أمن واستقرار الوطن.