الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زيادة نسب مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات يعكس انتمائهم لوطنهم الام

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين- أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيادة نسبة مشاركة المصريين في الخارج في الإنتخابات الرئاسية يعكس اهتمامهم لكل ما يحدث في أرض الوطن وانتمائهم لوطنهم الأم.

txt

وحيد قرقر: مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية تؤكد ثقتهم في قيادة الدولة

txt

الجبلي: إقبال المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات يؤكد وعيهم بالتحديات

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المصريين بالخارج لديهم وعي كبير للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن، حيث تعد الانتخابات لحظة فارقة في تاريخ الوطن، والتي يكون له دور في اختيار رئيس مصر القادم من خلال التصويت في الانتخابات.

مشاركة متميزة من المصريين بالخارج

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإنتخابات الرئاسية تُجرى في 121 دولة وفي توقيتات مختلفة وأكثر من 130 موقع انتخابي، لافتًا إلى أنها شهدت مشاركة متميزة من المصريين بالخارج الذي قد يصل عددهم إلى 10 مليون مواطن سواء في دول أوروبية أو عربية وفي دول الخليج العربي، فهم على وعي تام بضرورة المشاركة في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية والاقليمية التي يشهدها العالم وتُلقي بظلالها على كل الدول منها مصر، على حد قوله.

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج أول أمس الجمعة وسط إقبال كثيف من قبل المصريين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات والتي من المقرر أن تستمر حتى اليوم الاحد في كافة دول العالم.

مواد متعلقة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| عرض النسخة المرممة من فيلم "انتصار الشباب" الليلة

رئيس اتحاد المصريين بالإمارات يكشف تفاصيل آخر أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

فتح الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين الأربعاء المقبل.. وبدء إجراءات انتخابات الشعب والروابط

الناخبون المصريون بفرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
الجريدة الورقية