زيادة نسب مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات يعكس انتمائهم لوطنهم الام

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيادة نسبة مشاركة المصريين في الخارج في الإنتخابات الرئاسية يعكس اهتمامهم لكل ما يحدث في أرض الوطن وانتمائهم لوطنهم الأم.

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المصريين بالخارج لديهم وعي كبير للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن، حيث تعد الانتخابات لحظة فارقة في تاريخ الوطن، والتي يكون له دور في اختيار رئيس مصر القادم من خلال التصويت في الانتخابات.

مشاركة متميزة من المصريين بالخارج

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإنتخابات الرئاسية تُجرى في 121 دولة وفي توقيتات مختلفة وأكثر من 130 موقع انتخابي، لافتًا إلى أنها شهدت مشاركة متميزة من المصريين بالخارج الذي قد يصل عددهم إلى 10 مليون مواطن سواء في دول أوروبية أو عربية وفي دول الخليج العربي، فهم على وعي تام بضرورة المشاركة في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية والاقليمية التي يشهدها العالم وتُلقي بظلالها على كل الدول منها مصر، على حد قوله.

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج أول أمس الجمعة وسط إقبال كثيف من قبل المصريين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات والتي من المقرر أن تستمر حتى اليوم الاحد في كافة دول العالم.