وكيل أوقاف الفيوم يفتتح "مسجد الرحمن" بفيديمين 

شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الجمعة افتتاح مسجد الرحمن بقرية فيديمين التابع لإدارة أوقاف فيديمين، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك بحضور الشيخ طه علي محمد مسئول المساجد الحكومية بمديرية الأوقاف ، والشيخ محمد حسن مدير أوقاف فيديمين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي.

مدير أوقاف الفيوم يؤكد على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات …

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة عن "الإيجابية" وأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

وخلال خطبة الجمعة أكد وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية فهذا حق الوطن علينا، فالعالم كله ينظر إلينا، والمشاركة الوطنية الإيجابية في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية دليل على وعي ونضج وتحضر الشعب المصري، فسلاح الوعي يعد أهم الأسلحة في المواجهة في عصرنا الحاضر، ولا شك أن المشاركة الإيجابية تعطي رسالة للعالم كله عن مدى وعي هذا الشعب.

موضحًا أنه في كل الاستحقاقات الانتخابية يكتب الناس صوتك أمانة ويفهم على أنه من الواجب أن تعطيه لمن يستحقه، والحق أنه ينبغي أن يفهم من زاويتين: أمانة أن تؤديه أولًا، وثانيًا أن تؤديه لمن يستحقه والأجدر والأكفأ على مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار وكيل الوزارة خلال الافتتاح الى الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدا أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، وأن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة.

وأشار مدير أوقاف الفيوم إلى أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بالجهود الذاتية من الأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

مؤكدا أننا نشهد عصرا ذهبيا للفكر الوسطي ونموذج متفرد في خدمة القرآن الكريم وعمارة بيوت الله.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود الذاتية من اهالى القرى والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.