تفعيل المادة 99 .. هل تنقذ غزة أم حبر على ورق ؟

في خطوة نادرة أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017.

وتنص المادة 99 على أن: "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

تفعيل غوتيريش للمادة 99 ردود فعل واسعة، يثير التساؤلات حول ما يُمكن أن تفضي إليه هذه الخطوة ومدى نجاحها.

تفعيل المادة 99 خطوة مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة أن مجلس الأمن سيتخذ قرارًا بوقف إطلاق النار.

نصوص المادة 99 :

وردت المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، في الفصل الـ 15 الذي يتعلق بالأمانة العامة للمنظمة ومهام الأمين العام.

ونصت المادة 99 على أنه: "يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وهذه المادة واحدة من بين خمس مواد في ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهي أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين.

كما تسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن. وكان الأمين العام السابق، داغ همرشولد، قد شدد على أن "المادة 99 هي التي حولت منصب الأمين العام من مسؤول إداري بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة".