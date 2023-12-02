السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سفير مصر بفنلندا: العملية الانتخابية تسير بيسر والإقبال طيب رغم هطول الثلوج

مؤتمر الهيئة الوطنية
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

العملية الانتخابية

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وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم من بينهم سفير مصر لدى لبنان.
 

ومن جانبه، أكد هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، أن العملية الانتخابية تسير بيسر وانتظام والإقبال طيب رغم هطول الثلوج في فنلندا.

وقدم سفير مصر في فنلندا، التحية للمواطنين الذين أصروا على التصويت في الانتخابات، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة “إكسترا نيوز”.

وأوضح أن السفارة المصرية في فنلندا تحاول أن تساعد الناخبين في تقديم مشروبات ساخنة للتغلب على الحرارة المنخفضة للغاية في فنلندا، ثم تجرى العملية الانتخابية، مشددًا على أن الأجواء الشتوية في فنلندا صعبة.

ونوه بأن العملية الانتخابية تسير بمنتهى اليسر وبانتظام تام، ولا يوجد أي معوقات فنية، مقدما الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دعمها الفني منذ بداية العملية الانتخابية.

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