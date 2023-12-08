محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه بتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظه للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية ايام الانتخابات الثلاث .

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المراكز والمدن والاحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد اي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.

وقال " مختار " ادعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم .

والجدير بالذكر أن الشبكة الوطنية بالمحافظة يتم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي علي 176 كاميرا منهم 90 كاميرا ثابته و 86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات ( الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات تمهيداً لربطها بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالقاهرة.