رئيس جامعة جنوب الوادي يُحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، حفل تدشين الأسرة للعام الجامعي 2023-2024 برعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وبإشراف عام الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحضور عمداء كليات الجامعة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأسرة بكليات الجامعة ورائدة فتيات الأسرة وحشد كبير من طلاب اسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة.

عبر الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة عن سعادته بالحشد الكبير من طلاب الجامعة في حفل تدشين اسرة طلاب من اجل مصر والمشاركة الطلابية في الانتخابات الرئاسية .

وذكر أن هذا الجمع تحت مظلة واحدة هى المصلحة الوطنية الخاصة بنا جميعا مضيفا ان الجامعة بقاعات الدرس والمعامل والمكتبات والأساتذة لن يتأتى ذلك الا بالاتحاد على مصلحة واحدة وأرضية مشتركة هى الوطن الذى يجمعنا وأنه مهما كانت ثرواتك وانت بلا وطن فأنت بلا شىء.

ونوه رئيس الجامعة، أن انتخاب رئيس جهورية يحدث استقرارا في الوطن وتنمية حتى لا نصبح مثل دول أخرى كثيرة غير مستقرة لأننا وطن مختلف ودولة مستقرة عظيمة مؤكدا ان الجامعة تهتم بهذا الامر في اطار المسئولية المجتمعية التى تقع على عاتق جامعة من الجيل الثالث تعنى بالتعليم والبحث العلمى والمسئولية المجتمعية والمشاركة هنا من صلب رسالة الجامعة .

وتابع أن، مشاركة الطلاب في الانتخابات تشكل شخصيته كقائد في المستقبل وأشار رئيس الجامعة أن التدشين في هذا الوقت كان مهماً مؤكداً ثقته أن الجميع على قلب رجل واحد من اجل المصلحة الوطنية.

وقال رئيس الجامعة لطلاب أسرة طلاب من أجل مصر، إن الأسرة تعنى السلوك القويم وان تكون مثلاً للأخرين داعيا ابناءه للإحترام المتبادل بين الجميع داخل الأسرة وخارجها وأوصى الطلاب بالإلتزام بالأداء الأكاديمي واكتساب مهارات من خلال الاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة .

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة أن تدشين الاسرة معناها بداية لانطلاق كل الأنشطة المعنية بها الاسرة على مستوى الجامعة وعبر عن سعادته بأنشطة الأسرة المتنوعة وتمثيلهم المشرف للجامعة في كافة الاحتفالات التى تنظمها الجامعة، وحرصهم على تنمية مهاراتهم المختلفة ومساعدة زملائهم المستجدين فى الاندماج في الحياة الجامعية وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الانتخابات الرئاسية تعنى تنافس الجميع من اجل مصلحة الوطن داعيا طلاب الجامعة الى المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسى