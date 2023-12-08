أسماء وعناوين اللجان الانتخابية وأماكن تصويت المغتربين بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن اسماء وعناوين اللجان الانتخابية فى مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة والتى استعدت لاجراء الانتخابات الرئاسية ايام 10,11,12 ديسمبر الحالى .

كما تم تخصيص مقرين للجان التصويت للمغتربين فى المحافظة . وهما المركز الانتخابي، بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي. بكيمان فارس بجوار التأمين الصحي بدائرة قسم أول الفيوم. ومدرسة عاشور الابتدائية، بقرية الجمهورية بمركز طامية.اللجان الانتخابية الرئاسية بالفيوم.

تجهيز اللجان…

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،قد تابع مع الجهات ذات الصلة، الموقف النهائي لتجهيز اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام مدير مرفق الإسعاف، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع المسئولين بمديرية التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، بسرعة مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من صلاحيتها، وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق بمواقع اللجان الانتخابية، والعمل على توفير الأجواء الملائمة لكافة مكونات العلمية الانتخابية، لخروج المشهد بالشكل الحضاري أمام مختلف دول العالم.

وأشار المحافظ، إلى أن الانتخابات الرئاسية، سوف تجري خلال أيام قليلة، موجهاً كافة الحضور من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسئولي القطاعات والشركات، وكافة الأجهزة المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال هذا الحدث الهام، الذي يعد حقاً دستورياً لكافة المواطنيين ممن لهم حق التصويت، حتي يخرج العرس الانتخابي بالشكل الايجابي الذي ينال إعجاب الجميع، موجهاً بضرورة التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والخروج الي اللجان والتصويت في صناديق الاقتراع، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ الفيوم، على متابعة المناطق والشوارع المحيطة المؤدية إلي اللجان الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات منها، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة المياه، والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء، فضلاً عن مراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

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