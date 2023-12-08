فى خطبة الجمعة الإيجابية عطاء وجهد للوطن والمجتمع

أكدالدكتورعبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والدين والمجتمع ،مشيراً إلى تعدد وتنوع مظاهر الإيجابية الجادة في كل ما يخدم المجتمع ويؤدي إلى بناء الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره وتقدمه ، سواء كان ذلك بالدفاع عنه أو بالعمل والإجادة والإتقان أو التكافل والتراحم بين أبناء الوطن الواحد والمشاركة الجادة في كل قضايا الوطن مع التحلي بأقصى درجات الأمانة في تقديم كل ما من شأنه رفعة الوطن وفق ما يمليه الضمير الوطني الحر على كل وطني شريف محب ومنتمي لبلده

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف،بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، هاني الجويلي رئيس المدينة، فواز رجب نائب رئيس المدينة ،المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد وجموع المصلين من المواطنين

حيث تناولت خطبة الصلاة موضوع"الإيجابية "،أشار خلالها وكيل الأوقاف إلى أن المولى عزوجل قد خلق كل شئ وسخره لمنفعة الإنسان ليكون فعالاً وإيجابياً في كل الأوقات والظروف،وهو فرض وواجب ومن سنن الكون والحياة لايُعفى منه حتى المرضى والضعفاء"كلُ حسب طاقته واستطاعته"، مستشهداً ببعض ما ورد في آيات من القرآن الكريم ، التي تؤكد على هذا المفهوم وتلك القيمة ، ضارباً المثل بقصص وسير الأنبياء والصالحين والصديقين التي نتعلم منها الأخذ بالأسباب والتوكل والعمل، وأن مرد وأثر تلك الأعمال ونتائجها فهي إلى لله سبحانه وتعالي عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسؤولية تجاه الدين و الوطن والمجتمع

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