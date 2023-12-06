الوطنية للانتخابات: "تم تسليم أوراق العملية لرؤساء اللجان ونستعين بـ26 ألف قاضي"

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية وأخر محافظة استلمت كانت محافظة القاهرة، مشددًا على أن الآن رؤساء اللجان الفرعية والقضاة يتم تسليم أرواق العملية الانتخابية الخاصة باللجان الفرعية، كما أنه تم التهجيز لاستلام الأوراق.

كلمة عاجلة من الهيئة الوطنية للانتخابات:

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد الهيئات القضائية المتواجدة والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية بالداخل تصل لـ 26 ألف قاضي، موضحًا أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضي من بينهم ما بين رؤساء لجان متابعة ولجان عامة ولجان حفظ ولجان فرعية.

الهيئة الوطنية تعلن استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024.. بث مباشر

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والمقرر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 مقر لجنة فرعية وعامة بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

تبدأ الجمعة المقبلة فترة الصمت الدعائي فى الداخل في الانتخابات الرئاسية، والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت.

وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائي يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.