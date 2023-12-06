إقبال كثيف على حملة للتبرع بالدم فى أسيوط لصالح أشقائنا بفلسطين

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح دولة فلسطين؛ إقبالًا كبيرًا من مواطني محافظة أسيوط من مختلف الأعمار للتبرع بالدم بعد ساعات من انطلاقها أمام عام ديوان المحافظة.

وأطلقت جمعية الأورمان، اليوم الأربعاء حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق وحرصًا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وانطلقت الحملة صباح اليوم بمركز أسيوط أمام عام ديوان المحافظة عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين وذلك للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين مضيفاً أن الجمعية لعب دوراً ريادياً لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الأولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت فى إرسال 108 شاحنات بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني بالإضافة إلى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والادوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالاضافة الى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الجدير بالذكر أنه جارِ حالياً تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وتحرص الجمعية على مواصلة دعم جهودها للأهالى في غزة لحين انتهاء الأزمة، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.