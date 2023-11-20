النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "المشاركة السياسية وبناء المجتمع"

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة اليوم الإثنين بعنوان "المشاركة السياسية وبناء المجتمع".

جاء ذلك بالتعاون مع كلية التمريض وفي إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها مركز النيل للإعلام لدعم المشاركة السياسية تحت شعار "صوتك مستقبلك... انزل وشارك".

يأتي هذا فى إطار الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار " صوتك مستقبلك ٠٠٠٠انزل وشارك "، بمشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض وبعض هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة غادة الجلاد عميد الكلية، ومحمد هاشم مدير مركز النيل وحنان حمدى مسئول برامج مركز النيل للإعلام.

تناولت الندوة التى بدأت بالسلام الوطنى وتلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى القادم والعمل على تعزيز هذه المشاركة ودورها فى بناء المجتمع وتحفيز الشباب على النزول لممارسة حقهم الانتخابى.

صبري: الشباب هم الوقود الذي يستمد منه المجتمع طاقته

وقال الدكتور عرفة صبري أن الشباب هم الوقود الذي يستمد منه المجتمع طاقته، فهم تاج الأوطان وعليهم أدوار عده تشمل المشاركة السياسية والمجتمعية والتعليمية والصحية، لأن دولتنا دولة شابة يمثل الشباب حوالي 60%؜ من المجتمع المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وعقدت العديد من المؤتمرات الشبابية خلال فترة وجيزة مما يدل على الإيمان الكامل بالشباب وأهمية دورهم في مختلف المجالات.

وشدد "صبري" على أهمية الحرص وعدم الانجراف وراء الأفكار الهدامة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصادر المعلومات المكتسبة لأن الفترة الحالية تشهد حروب العقل، وأهم أهدافها تفتيت الأوطان من الداخل وهى ماتسمى بحروب الجيل الرابع والخامس ودعا لضرورة أن تكون مشاركة الشباب فى الانتخابات القادمة رسالة لمدى وعى الشباب وقدرته على صنع المستقبل لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية تعود بالنفع على الأجيال القادمة وعلى الوطن، مناشدا جموع الطلاب لأهمية النزول للإداء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة كما دعاهم أيضا لأن يكونوا سفراء لنقل المعلومة لأسرهم بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأشارت الدكتورة غادة الجلاد إلى أهمية هذه الندوات واللقاءات التى تنمى وعى الشباب وتدفع بدورهم الايجابى تجاه وطنهم، كما أشارت أيضا لأهمية المشاركة السياسية للشباب ليكون له دور فاعل في صناعة القرار وصناعة المستقبل، ودعت جموع الطلاب وهيئة التدريس المشاركين فى الندوة بضرورة الحرص على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى القادم.

ومن جانبه أشار محمد هاشم مدير مركز النيل إلى أن" حملة صوتك مستقبلك ... انزل وشارك " تأتى فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات للعمل على دعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات القادمة لكل فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر فى المجتمع والتأكيد على دورهم المحورى فى نهضة المجتمع والتأكيد على حرص مركز النيل للإعلام بالفيوم على التواصل مع كافة شرائح المجتمع.

وفى ختام اللقاء أكدت حنان حمدى مسئول برامج مركز النيل للإعلام أن المشاركة الإيجابية تأتى من خلال وجود الوعى وإدراك وتقدير لما يحدث فى الفترة الراهنة، وشددت على أهمية بناء الوعى فى ظل الظروف الراهنة وما تمر به المنطقة من أزمات وهو ما يقوم به مركز النيل للإعلام بالفيوم ممثلا لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات من خلال أنشطته المختلفة وأشارت إلى أن حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " تستهدف رفع الوعى بأهمية المشاركة دون التوجيه لشخص بعينه.