الأمين العام لحلف الناتو يلتقي برئيس وزراء لوكسمبورج الخميس المقبل

يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج الخميس المقبل، رئيس وزراء دولة لوكسمبورج لوك فريدن في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل لبحث أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وحسبما أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، من المقرر أن يعقد الأمين العام ورئيس الوزراء الجديد، الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعهما لإطلاع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام على ما تناولته المحادثات.

ومن المتوقع أن يتناول المسئولين تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب جهود الدول الساعية للانضمام إلى عضوية حلف الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن لوكسمبورج من الدول ال12 التي شاركت في تأسيس الناتو بجانب بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.