هندسة الفيوم تشجع الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قام الدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة بجامعة الفيوم، يرافقه الدكتورة مهجة إمبابي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا أبو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، بالالتقاء طلاب الكلية، لحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الدكتورشريف العطار، إلى أنه في إطار حرص أسرة كلية الهندسة في المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، فإنه تم المرور علي الفرق وكافة الأقسام العلمية بالمدرجات والقاعات الدراسية المختلفة، والالتقاء بالطلاب في التخصصات المختلفة، بهدف حثهم وتشجيعهم على ضرورة التصويت والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والتعامل مع الأمر بأقصى درجات الوعي والجدية، بالاضافة إلى مناقشتهم في كافة الاستفسارات المتعلقة بأهمية المشاركة الوطنية والدور المنوط بهم، والإدلاء بالأصوات الانتخابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم.

وأكد عميد الكلية، أنه تم إحاطة الطلاب بقيام جامعة الفيوم بتوفير وسائل انتقال مناسبة لهم، لإيصالهم إلى المقرات واللجان الانتخابية المختلفة بمراكز محافظة الفيوم، وكذلك تم تنسيق مواعيد المحاضرات وكافة التسليمات بما يتيح للطلاب أداء حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتشكيل غرفة عمليات للانتخابات الرئاسية بكلية الهندسة، ومقرها معمل التنسيق الإلكتروني بالدور الأرضي بمبنى الهندسة المعمارية والميكانيكية، بهدف توفير المعلومات اللازمة للطلاب فيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم وإيصالهم إليها، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم.

مؤتمر فى الآثار والتراث

ومن جهة أخرى تنظم كلية الآثار بجامعة الفيوم وجامعة الأقصر بالاشتراك مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة مؤتمر أثرى مشترك تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة فى الآثار والتراث فى ضوء رؤية مصر 2030" والذي سيقام خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير القادم بكلية الآثار جامعة الأقصر.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة وإشراف الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم والدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر.

يتضمن المؤتمر عدة محاور منها تأثير التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والتراثية والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها والتطبيقات الحديثة فى تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة فى مجال الآثار والتراث المادي واللامادي واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة فى المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف وأيضًا محور عن الدراسات التاريخية والأثرية والفنية ذات الصلة بمجالات الآثار المختلفة والمتاحف والتراث.

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