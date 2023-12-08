د.مايا مرسى: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل وواجب وطني

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن هذه المشاركة تعد حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد بالمجتمع، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق ، مشددة على أن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى الهام

جاء ذلك خلال الندوة المشتركة التى نظمتها لجنتى المشاركة السياسية والمحافظات بعنوان " المرأة المصرية وتحديات العنف والاقصاء داخل المجتمعات المحلية"، بحضور النائبة سناء السعيد، والدكتورة سهام جبريل عضوتا المجلس، ومستهدفة كتلة شباب وسيدات قد التحدى وسحر الحياة ، وطالبات مدرسة سان جوزيف والراهبات.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بالتواجد وسط نخبة من عظيمات مصر، وطالبات من مختلف الأعمار، مؤكدة أن هذا يخلق داخل كل فتاة المسؤولية المجتمعية والفكر السياسي وعقيدة وطنية، وأن واجبنا الوطنى تجاه الفتيات هو خلق القيادات المختلفة،وحثت الفتيات على تشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم، ومشاركتهن بالحضور ، قائلة:" انزلوا وشاركوا في الانتخابات حتى لو لسه ملكوش حق الانتخاب .. شاركوا أسركم وجيرانكم الفرحة وارفعوا علم مصر .. وفرجوا العالم ان مصر قوية وبتفرح وفيها جيل جديد من الشابات رافع راية حب الوطن وهيكمل مشوار المرأة المصرية العظيمة الوطنية المخلصة".

كما أكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لوطنها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة آخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن برنامج "نورة" لتمكين الفتيات موضحة أنه برنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي ، ويأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، بهدف بناء مهاراتهن ومعارفهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن، مؤكدة على أن المجلس نجح في الوصول إلى 4000 فتاة خلال سنة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ودعت الطالبات للمشاركة في برنامج "نورة" بتلك المحافظتين لتبادل التجارب و الخبرات.

وأشادت رئيسة المجلس بمبادرة "صحة المرأة صحة مصر"، بسبب وصولها إلى 36.5 مليون سيدة ، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، مؤكدا أن تلك المبادرة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن صحة المرأة هي أساس صحة مصر، موضحة أنها المبادرة الأكبر علي مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلي انخفاض دخول السيدات للمرحلة الثالثة والرابعة من سرطان الثدي بنسبة ٥٠٪.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى أمهات الشهداء الحاضرات بالندوة، لتضحياتهن بأعز ما يملكن فداء للوطن لحفظ أمنه وإستقراره.