مديرية الأوقاف بالفيوم تنظم 85 ندوة بعنوان "وحدة الوطن سبيل قوته"  

تشهد مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، حراكا دعويا خلال هذه الفترة، تضمن تنظيم عدد (85) ندوة دعوية بالمساجد الكبرى بقرى الفيوم.

خلال الندوات تحدث العلماء بصوت واحد تحت عنوان: "وحدة الوطن سبيل قوته"، وذلك في إطار الدور التثقيفي والدعوي والتنويري الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالفيوم.

وأكد العلماء على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وحيث تكون مصالح البلاد والعباد المعتبرة فثمة شرع الله، فالوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء، ومن لا خير فيه لوطنه لا خير فيه أصلا.

أئمة الأوقاف: الدولة لكل أبنائها وهم فيها متساوون في الحقوق والواجبات

وأضاف أئمة الأوقاف أن الدولة لكل أبنائها، وهي بهم جميعًا، وهم فيها متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وكلما كان أبناؤها على قلب رجل واحد كان أدعى لقوتها ورقيها وتقدمها، وعليهم جميعًا التضافر لحمايتها والحفاظ عليها والعمل على رقيها ونهضتها وتقدمها، وإن إفساح المجال لأي من الجماعات الإرهابية أو المتطرفة المأجورة لمحاولة تفتيت وتفكيك دولها لخطر عظيم يجب التنبه له والتعامل معه بمنتهى الجدية والحسم، مع تأكيدنا أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها أفرادًا ومؤسسات، وشعوبًا وحكومات، وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر، فالدولة الوطنية بكل مؤسساتها هي أساس أمان المجتمعات وضمان استقرارها، كما أن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.

وقد جاء في كتاب "الكليات الست "أن الوطن أصل راسخ بين هذه الكليات التي يجب الحفاظ عليها وهي الدين والوطن والنفس والمال والعرض والعقل، لأن الحر الشريف يفتدي وطنه بنفسه، ويسهم بكل ما يملك من مال وعلم وفكر وجهد في سبيل أمنه واستقراره ورقيه وتقدمه.

كما أكد العلماء على أن الوطنية الحقيقية تقتضي أن نكون صفًّا واحدًا ولا سيما وقت الشدائد والأزمات، نتكافل ونتراحم ويأخذ بعضنا بيد بعض، دون جشع أو احتكار أو استغلال للأزمات، فنحن في سفينة واحدة هي سفينة الوطن التي ينبغي على كل واحد من أفرادها أن يعمل على نجاتها وحسن إبحارها، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.