محافظ القاهرة: حملة توعية بالأحياء لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقررة أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري باعتبارها واجبًا وطنيًل على الجميع واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله والحفاظ على استقراره، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كان ملحمة وطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وقال محافظ القاهرة، إن المحافظة أطلقت حملة توعية كبرى فى كافة مناطق وأحياء العاصمة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستورى.

المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة وفى المدن التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة.

وأشار محافظ القاهرة الي أن حملة التوعية تتم بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والاسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال مديريات الشباب والرياضة والتضامن والصحة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتستهدف حملة التوعية بمحافظة القاهرة تحفيز المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية دولة قوية وديمقراطية يقرر أبنائها مصيرها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار.

يذكر أن محافظة القاهرة قد نظمت مؤتمرًا حاشدًا للعاملين بالديوان العام والأحياء تحت شعار “مُشارك”، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة تناول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وحق المواطن فى ممارسة دوره فى اختيار مستقبله الذى كفله له الدستور.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم آملًا أن تظهر محافظة القاهرة في هذا العرس الديموقراطي بالصورة المعهودة عنها.

وحظيت الندوة بتفاعل كبير من قبل المشاركين الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة .

وتم خلال المؤتمر تقديم شرح للإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.