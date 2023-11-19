نشرة التوك شو.. عبدالسند يمامة: رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح التعليم أولوية

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قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه بعد سنة من توليه منصب الرئاسة سوف ترتفع الأجور بحد أدني لـ5 آلاف جنيه، مضيفا أنه سيوقف الحد الأقصى.

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عبدالسند يمامة: الحد الأدنى للأجور 5 آلاف جنيه بعد أول سنة لرئاستي

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن الوفد لم يكن يوما حزب الرأسمالية، قائلا: "هو حزب الجلاليب الزرقا".

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عبدالسند يمامة: الوفد حزب الجلاليب الزرقاء وليس رأسماليا (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن أحد محاور الماء الذي سيهتم بها هي قضية نهر النيل، مؤكدا أنه يجب الانسحاب من اتفاقية "إعلان المبادئ"، المتضمن 10 مبادئ.

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عبدالسند يمامة: سأنسحب من اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة حال فوزي بالرئاسة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية، موضحًا أن المقصود من هذا التشكيل هو الوصول إلى تنمية التي نريدها والإصلاح السياسي.

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عبدالسند يمامة: "تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية والإصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية"

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية: “إن إصلاح التعليم سيكون من خلال تشكيل لجنة متخصصة وهيئة قومية تتولى وضع برنامج لإصلاح التعليم تكون مستقلة عن وزارة التعليم”، مضيفًا أن ذلك يسبقه إرادة سياسية ودعم مادي.

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عبدالسند يمامة: "أنا ضد الدروس الخصوصية ويجب عدم التدخل السياسي بالتعليم" (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية: “إن المشكلات التي يواجهها الشعب تدل على إخفاق النظام الحالي في 10 سنوات”.



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عبدالسند يمامة: "مشكلات الشعب تدل على إخفاق النظام خلال 10 سنوات" (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن أعضاء حزب الوفد تحملوا نفقات المؤتمرات، منهم النائب طارق عبدالعزيز في الدقهلية، والمهندس حمدي قوطة في بورسعيد.

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عبدالسند يمامة يكشف من يتحمل نفقات مؤتمرات ترشحه للرئاسة (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية ليس استحقاق حزبي فقط، موضحًا أن الظروف التي نمر بها تقتضي مشاركة حزب الوفد في الانتخابات.

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عبدالسند يمامة: المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من أجل إنقاذ مصر

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن الدولة لم تكلفه بالترشح ولم يأخذ شيئًا مقابل ذلك، موضحًا أنه قراره الشخصي.

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عبدالسند يمامة: "الدولة لم تكلفني بالترشح للرئاسة ولم أحصل على مقابل" (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، ضرورة تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه سيعين أكثر من نائب له حال توليه المنصب.

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عبدالسند يمامة يطالب بإعادة النظر في مدة الرئاسة وتفعيل منصب النائب (فيديو)

علق الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، على فكرة الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنه صاحب مبادرة الترشح وأول من أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

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الدكتور عبدالسند يمامة: أنا صاحب مبادرة الترشح لانتخابات الرئاسة بإجماع من حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.

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د. عبدالسند يمامة: "الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي"

يتهم البيت الأبيض، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس"، بمعاداة السامية، ومشاهير كثر اتهموا كذلك منذ بدء حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

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ماذا تعني معاداة السامية بعد اتهام البيت الأبيض لماسك بها؟ (فيديو)

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المذبحة وحرب الإبادة مستمران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق بقطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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مستشار الرئيس الفلسطيني: المذابح وحرب الإبادة مستمرة في غزة

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، حزب الله اللبناني، قائلا: “إذا أخطأ حزب الله فسنعرف ما يجب فعله”، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم السبت.

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وزير دفاع الاحتلال يهدد حزب الله إذا أخطأ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت إلى غزة من مصر، والثلث الأخير من باقي شعوب العالم، وهذا رد فعل تلقائي من الدولة والشعب تجاه الأشقاء.

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مدبولي: أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لغزة كانت من مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تفقد اليوم مصنعي “هاير” الصيني، و"بيكو" التركي، في مدينة العاشر من رمضان، موضحًا أنهما من المصانع التي حصلت على الرخصة الذهبية مؤخرًا، وفي أقل من 6 أشهر بدأ العمل.

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مدبولي: "المستثمرون يأتون لإنشاء مراكز إقليمية تغطي الشرق الأوسط"

أكد المفتي العام لجمهورية الشيشان، صالح مجييف، إنه حضر إلى مدينة العريش حاملًا معه مساعدات إنسانية على متن طائرة إلى أهالي غزة.

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مفتي الشيشان يشكر السيسي على الدعم المقدم لغزة

