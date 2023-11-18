السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدبولي: المستثمرون يأتون لإنشاء مراكز إقليمية تغطي الشرق الأوسط

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تفقد اليوم مصنعي “هاير” الصيني، و"بيكو" التركي، في مدينة العاشر من رمضان، موضحًا أنهما من المصانع التي حصلت على الرخصة الذهبية مؤخرا، وفي أقل من 6 أشهر بدأ العمل.

 

 

وأشار “مدبولي، إلى أن الانتاج في مصنعي ”هاير" و"بيكو" سيبدأ في فبراير المقبل، وفي أقل من عام ستقوم المصانع بالتصدير، وجاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان.

 

وتابع “مدبولي”، :"المستثمرين يأتون إلى مصر لإنشاء مركز إقليمي يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلها، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بتذليل الصعاب"، منوهًا بأنه يجري متابعة المصانع وطبيعة عملها على الأرض، مشددًا على أن مصنع “هاير” الصيني، أكبر منتج على مستوى العالم لمدة 14 عاما، في الأجهزة الكهربائية، ولم يكونوا ليفكروا في الاستثمار بمصر لولا تذليل الصعاب، وجار الحديث حول زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلية بالكامل.

 

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