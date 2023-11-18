عبدالسند يمامة يطالب بإعادة النظر في مدة الرئاسة وتفعيل منصب النائب (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، ضرورة تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه سيعين أكثر من نائب له حال توليه المنصب.

أضاف الدكتور عبدالسند يمامة، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، أنه يجب إعادة النظر في مدة رئاسة الجمهورية، قائلًا: “في دستور 12 و14 ماكنش من الملائمة إزاي رئيس الجمهورية 4 سنين والنواب والشيوخ 5 سنين”.

أوضح أن علم النفس قال: “إن المدة المحدودة لرئاسة الدولة هي مدتين 8 سنوات”، مضيفًا: "التعديل الجديد هيخلي الرئيس السيسي 16 سنة في الحكم".

الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ للإصلاح الاقتصادي:

أشار إلى أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.