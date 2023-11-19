عبدالسند يمامة: الحد الأدنى للأجور 5 آلاف جنيه بعد أول سنة لرئاستي

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه بعد سنة من توليه منصب الرئاسة سوف ترتفع الأجور بحد أدني لـ5 آلاف جنيه، مضيفا أنه سيوقف الحد الأقصى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، السبت، أنه هناك نقص عنيف في الدولار الذي إلى سلعة، موضحا أنه سيفرض ضريبة على الأماكن التي يؤجرها صاحبها بالدولار، وسيأخذه بالعملة الصعبة أيضًا، متابعا: “زي ما أخدته بالدور ادفعه بالدولار”.

تعديلات دستورية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، يطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التي استحدثت في 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء.

وذكر أن دستور 2019 استحدث نصوص تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلس أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح.

وتابع عبدالسند يمامة: "خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ"، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن اختصاصاته استشارية وهذا لا يصح ولا يناسب.