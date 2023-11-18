نشرة التوك شو.. مخطط التهجير في غزة مستمر وبشرى بشأن أسعار السكر

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قالت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا: “إن هناك أكثر من 2.2 مليون شخص يتعرضون لعقاب جماعي في غزة”.

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الأونروا: "ما يحدث في غزة مأساة وعملنا بالقطاع أصبح مستحيلًا" (فيديو)





قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي: "إن الجهود المصرية أدت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي طوال الـ40 يومًا من العدوان".

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محلل سياسي: "مصر أثبتت قدرة فائقة في التعامل مع العدوان على غزة"



قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يعد جريمة إبادة جماعية يفوق ما فعله مجرمو الحرب الألمان في الحرب العالمية الثانية.

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وزير العدل الفلسطيني: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تخطت أفعال النازيين





قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن مخطط التهجير في غزة مستمر بدعم أمريكي أوروبي”، مشيرًا إلى أن وكالة بلومبرج قالت: "إن أمريكا وأوروبا تريد نشر قوات حفظ السلام بعد الحرب في قطاع غزة".

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مصطفى بكري: "مخطط التهجير في غزة مستمر بدعم أمريكي أوروبي" (فيديو)



أكد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن أن أكثر من 70% من مصابي غزة والجرحى والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ.

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السفير الفلسطيني بالقاهرة: تدمير 60% من مبانى غزة.. ومليون ونصف مواطن بدون مأوى



قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: “إن أسعار السكر ارتفعت عالميًّا أكثر من 100%، مشيرًا إلى أنه خلال 3 أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر”.

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قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وحصل استحواذ على 30% من أسهم الشركة، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة.

وزير قطاع الأعمال يكشف تكلفة صفقة الاستحواذ على 30% من الشرقية للدخان

قال الفنان أحمد العوضي، إنه سيشارك في السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، والذي يعني بداية الانفصال الفني عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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أحمد العوضي يكشف عن مسلسله المقبل في رمضان وسبب غياب ياسمين عبدالعزيز



قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة".

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مستشار الرئيس الفلسطيني: نحتاج لمزيد من التحركات لتوضيح حقيقة ما يجري بغزة



