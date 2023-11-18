عبدالسند يمامة: المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من أجل إنقاذ مصر

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية ليس استحقاق حزبي فقط، موضحًا أن الظروف التي نمر بها تقتضي مشاركة حزب الوفد في الانتخابات.

وتابع "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، : "البلد تقتضي هذه المشاركة من أجل إنقاذ مصر"، مشددًا على أن الإنقاذ لا يعني أنه لشخص حي وهناك أمل في إنقاذ مصر ولابد أن نكون جادين في عملية الإصلاح.

وأوضح أنه رئيس حزب الوفد المنتخب من الهيئة العامة للأحزب في انتخابات أشرف عليها القضاء، مؤكدًا أن علاقته بحزب الوفد تعود لأكثر من 20 عام، معقبًا: "أنا وفدي ووالدي وفدي".

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أنه حدد في محاوره بالبرنامج الانتخابي 4 محاور منها إصلاح التعليم، مشددًا على أن إصلاح التعليم هو ضمن المحور السياسي، منوهًا بأنه معني بالتعليم وإصلاحه.

وأوضح أنه حاصل على ليسانس حقوق وماجستير في القانون ودكتورة من جامعة نانسي في فرنسا، مؤكدًا أنه استاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتخرج على يده 33 دفعة بمن فيهم العميد الحالي للكلية.