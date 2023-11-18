عبدالسند يمامة يكشف من يتحمل نفقات مؤتمرات ترشحه للرئاسة (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن أعضاء حزب الوفد تحملوا نفقات المؤتمرات، منهم النائب طارق عبدالعزيز في الدقهلية، والمهندس حمدي قوطة في بورسعيد.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن حازم الجندي ومصطفى شحاته سوف يتحملون نفقات مؤتمر الغربية، السبت المقبل، قائلا: "هناك لجان إمكانياتها لا تسمح أنا اللي بغطيها".

دمج الأحزاب

وأكد عبدالسند يمامة إلى أنه الأحزاب السياسية تحتاج إلى دمج، ويجب أن تكون 10 أحزاب فقط ، إضافة إلى ارتباط استمرار الحزب بعدد نوابه في البرلمان، وضرورة عودة القائمة النسبية في الانتخابات الحزبية.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة، إلى أنه يجب إصلاح الأحزاب في مصر من الداخل، موضحا أن وجود 104 أحزاب يعتبر مشهدا عبثيا.

وقال إنه لم يكن على دراية بجميع الأحزاب، لافتا إلى أن التجارب الحزبية في العالم الديمقراطي تربط بين وجود حزب على الساحة السياسية وعدد المقاعد في البرلمان، مضيفا أنه واجب على الدولة دعم الأحزاب.