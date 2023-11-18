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السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية والاصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية، موضحًا أن المقصود من هذا التشكيل هو الوصول إلى تنمية التي نريدها والإصلاح السياسي.

 

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن الاصلاح في مصر يحتاج إلى مجموعة اقتصادية، موضحًا أن التشاور بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مطلوب في ظل الظروف الصعبة.

 

وأوضح أن لابد أن يكون رئيس الحكومة اقتصادي أكثر، مشددًا على أن التخصص مهم جدًا ومطلوب، منوهًا بأن مشكلتنا تستدعى وجود اساتذة في المالية والاقتصادي والإدارة والتجاري، موضحًا أن هذه المجموعة الذي تشكيل منها المجموعة الاقتصادية والتي لا يجوز التدخل في عملها.

 

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، ضرورة تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفا أنه سيعين أكثر من نائب له حال توليه المنصب. 

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، خلال لقائه مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم لسبت، أنه يجب إعادة النظر في مدة رئاسة الجمهورية، قائلا: “في دستور 12 و14 ماكنش من الملائمة ازاي رئيس الجمهورية 4 سنين والنواب والشيوخ 5 سنين”. 

وأوضح أن علم النفس قال إن المدة المحدودة لرئاسة الدولة هي مدتين 8 سنوات، مضيفا: "التعديل الجديد هيخلي الرئيس السيسي 16 سنة في الحكم". 

وأشار إلى أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.

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