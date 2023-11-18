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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الدكتور عبدالسند يمامة: أنا صاحب مبادرة الترشح لانتخابات الرئاسة بإجماع من حزب الوفد

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

علق الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، على فكرة الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنه صاحب مبادرة الترشح وأول من أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وشدد "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، على أنه ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد التواصل مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لعرض فكرة وضرورة مشاركة الحزب في الانتخابات باعتباره الحزب الأقدم وأن لا يفوته هذا الاستحقاق وهو مهم للحزب ومهم للدولة.

 

وأوضح أنه طرح فكرة الترشح وكان هناك إجماع من الهيئة العليا على خوض الانتخابات وترشحي، مشددًا على أنه تم إصدار كشف وتم التوقيع عليه وحصل على صوت كل من حضر بنسبة 90% من أعضاء الهيئة وحصل على موافقة بإجماع حزب الوفد.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.

 

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أنه حدد في محاوره بالبرنامج الانتخابي 4 محاور منها إصلاح التعليم، مشددًا على أن إصلاح التعليم هو ضمن المحور السياسي، منوهًا بأنه معني بالتعليم وإصلاحه.

 

وأوضح أنه حاصل على ليسانس حقوق وماجستير في القانون ودكتورة من جامعة نانسي في فرنسا، مؤكدًا أنه استاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتخرج على يده 33 دفعة بمن فيهم العميد الحالي للكلية.

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