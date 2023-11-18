د. عبدالسند يمامة: "الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي"

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.

أشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أنه حدد في محاوره بالبرنامج الانتخابي 4 محاور منها إصلاح التعليم، مشددًا على أن إصلاح التعليم هو ضمن المحور السياسي، منوهًا بأنه معني بالتعليم وإصلاحه.

أوضح أنه حاصل على ليسانس حقوق وماجستير في القانون ودكتوراة من جامعة نانسي في فرنسا، مؤكدًا أنه أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتخرج على يده 33 دفعة بمن فيهم العميد الحالي للكلية.