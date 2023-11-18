عبدالسند يمامة: أنا ضد الدروس الخصوصية ويجب عدم التدخل السياسي بالتعليم (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن إصلاح التعليم سيكون من خلال تشكيل لجنة متخصصة وهيئة قومية تتولى وضع برنامج لإصلاح التعليم تكون مستقلة عن وزارة التعليم، مضيفا أن ذلك يسبقه إرادة سياسية ودعم مادي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه لا بد من الاستلهام من تجربة التعليم الأمريكية 1983، مؤكدا أنه يجب أن تعود المدرسة.

الدروس الخصوصية

وتابع: "أنا ضد الدروس الخصوصية لما ترجع المدرسة، ولا يجوز توجيه سياسي للمدارس والجامعات بأن نسبة التعليم ما تقلش عن كذا".

وقال إنه لا يجب التدخل السياسي في التعليم قائلا: "ما تقولش جهزوا عربية عشان المظاهرات وغيره ودعم رئيس الدولة وهذا يحدث"، مؤكدا أن الكوتة الوحيدة التي يقبلها في الدستور والمجالس هي كوتة المرأة، مشيرا إلى أنه لم يطالب بإلغائها.