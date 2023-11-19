عبدالسند يمامة: سأنسحب من اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة حال فوزي بالرئاسة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن أحد محاور الماء الذي سيهتم بها هي قضية نهر النيل، مؤكدا أنه يجب الانسحاب من اتفاقية "إعلان المبادئ"، المتضمن 10 مبادئ.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، السبت، أن المبدأ الثاني بالاتفاقية غرضه من السد توليد الطاقة وهو غرض مشروع، والمبدأ السادس هو أن تكون الأولوية لشراء الطاقة لدولة المصب "مصر".

وتابع: "إحنا دخلنا وعملنا الاتفاق ده عشان نبقى الزبون رقم واحد اللي مقابله جزء من حصتنا في المياه وجزء من الأرض هتبور عشان نبقى زباين سد أثيوبيا".

البند العاشر ينتقص من السيادة المصرية

وأوضح: “المبدأ العاشر انتقص من السيادة، وسيادتنا في المنازعات ووسائل حلها بالطرق السلمية، مضيفا أن هذا المبدأ اقتصرها على التفاوض فقط”، قائلا: "يعني سلبت مني كل الوسائل دي ولازم انسحب عشان أمارس وترجع لي سلطاتي، لأن أثيوبيا لم تلتزم به".