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عبدالسند يمامة: الحد الأدنى للأجور 5 آلاف جنيه بعد أول سنة لرئاستي
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: سأنسحب من اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة حال فوزي بالرئاسة

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن أحد محاور الماء الذي سيهتم بها هي قضية نهر النيل، مؤكدا أنه يجب الانسحاب من اتفاقية "إعلان المبادئ"، المتضمن 10 مبادئ. 

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وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، السبت، أن المبدأ الثاني بالاتفاقية غرضه من السد توليد الطاقة وهو غرض مشروع، والمبدأ السادس هو أن تكون الأولوية لشراء الطاقة لدولة المصب "مصر".

وتابع: "إحنا دخلنا وعملنا الاتفاق ده عشان نبقى الزبون رقم واحد اللي مقابله جزء من حصتنا في المياه وجزء من الأرض هتبور عشان نبقى زباين سد أثيوبيا".

البند العاشر ينتقص من السيادة المصرية

 وأوضح: “المبدأ العاشر انتقص من السيادة، وسيادتنا في المنازعات ووسائل حلها بالطرق السلمية، مضيفا أن هذا المبدأ اقتصرها على التفاوض فقط”، قائلا: "يعني سلبت مني كل الوسائل دي ولازم انسحب عشان أمارس وترجع لي سلطاتي، لأن أثيوبيا لم تلتزم به".

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