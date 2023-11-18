عبدالسند يمامة: "الدولة لم تكلفني بالترشح للرئاسة ولم أحصل على مقابل" (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن الدولة لم تكلفه بالترشح ولم يأخذ شيئًا مقابل ذلك، موضحًا أنه قراره الشخصي.

أضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "أنا رئيس حزب الوفد ومايصحش إني أقبل حاجة، ومش هقبل حاجة".

يتبقى 12 يومًا على انتخابات الرئاسة:

أوضح أنه تبقى على التصويت في انتخابات الرئاسة 12 يومًا، مضيفًا أنه فوض الدكتور راغب مصطفى بإدارة حملته بالخارج على نفقته وبمشاركة مالية من راغب.

طالب عبدالسند يمامة بإصلاح الأحزاب في مصر من الداخل، موضحًّا أن وجود 104 أحزاب يعتبر مشهدًا عبثيًّا، مؤكدًا أنه لم يكن على دراية بجميع الأحزاب، لافتًا إلى أن التجارب الحزبية في العالم الديمقراطي تربط بين وجود حزب على الساحة السياسية وعدد المقاعد في البرلمان، مضيفًا أنه واجب على الدولة دعم الأحزاب.