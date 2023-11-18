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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عبدالسند يمامة: "الدولة لم تكلفني بالترشح للرئاسة ولم أحصل على مقابل" (فيديو)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن الدولة لم تكلفه بالترشح ولم يأخذ شيئًا مقابل ذلك، موضحًا أنه قراره الشخصي. 

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عبدالسند يمامة: المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من أجل إنقاذ مصر

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عبدالسند يمامة يطالب بإعادة النظر في مدة الرئاسة وتفعيل منصب النائب (فيديو)

 أضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "أنا رئيس حزب الوفد ومايصحش إني أقبل حاجة، ومش هقبل حاجة".

يتبقى 12 يومًا على انتخابات الرئاسة:

 أوضح أنه تبقى على التصويت في انتخابات الرئاسة 12 يومًا، مضيفًا أنه فوض الدكتور راغب مصطفى بإدارة حملته بالخارج على نفقته وبمشاركة مالية من راغب.

 طالب عبدالسند يمامة بإصلاح الأحزاب في مصر من الداخل، موضحًّا أن وجود 104 أحزاب يعتبر مشهدًا عبثيًّا، مؤكدًا أنه لم يكن على دراية بجميع الأحزاب، لافتًا إلى أن التجارب الحزبية في العالم الديمقراطي تربط بين وجود حزب على الساحة السياسية وعدد المقاعد في البرلمان، مضيفًا أنه واجب على الدولة دعم الأحزاب. 

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