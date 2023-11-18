مفتي الشيشان يشكر السيسي على الدعم المقدم لغزة

أكد المفتي العام لجمهورية الشيشان، صالح مجييف، إنه حضر إلى مدينة العريش حاملًا معه مساعدات إنسانية على متن طائرة إلى أهالي غزة.

وتمنى “مجييف” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن تصل إلمساعدات إلى أهالي غزة بالتعاون مع مصر، شاكرا الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المقدم إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وعلى تخصيص مطار العريش وتأهيله لاستقبال المساعدات.

وأضاف أن مساعدات بلاده التي وصلت رفقته إلى مطار العريش الدولي تتضمن ملابس ومواد غذائية، مشيدا باستقبال وفد الأزهر الشريف له في مطار العريش، مضيفًا أن الوضع الإنساني في غزة صعب وهم تحت الحصار، وهناك انفجارات مستمرة نتيجة القصف الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، وصل مفتي "الشيشان" إلى مطار العريش، لينضم إلى مجموعة الشخصيات المهمة التي استقبلها المطار في الآونة الأخيرة.

واستقبل وفدًا من الأزهر الشريف استقبل مفتي الشيشان في مطار العريش، قبل جولة تفقدية يجريها لمستشفى العريش العام؛ للاطمئنان على حالة المصابين والجرحى من أهل غزة.

حزب الله اللبناني

وكان حزب الله اللبناني، أعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أفادت القناة بأن جيش الاحتلال اعترض الصاروخ، وذلك من خلال نبأ عاجل.

وقال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

الحدود بين لبنان وإسرائيل

يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.