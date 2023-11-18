وزير دفاع الاحتلال يهدد حزب الله إذا أخطأ

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، حزب الله اللبناني، قائلا: “إذا أخطأ حزب الله فسنعرف ما يجب فعله”، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم السبت.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يهاجم البنية التحتية الهجومية لحزب الله، في لبنان، للحد من الهجمات التي يشنها منذ 8 أكتوبر.

إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

فيما أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.

وأكد استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدً أن ذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقال حزب الله، في بيان، إنه «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم السبت موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة».

يأتي ذلك الهجوم بعد سلسلة من الهجمات التي شنها حزب الله صباح اليوم السبت، وإسقاطه طائرة إسرائيلية من طراز «هيرمز 450»، بواسطة صاروخ أرض – جو.