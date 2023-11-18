ماذا تعني معاداة السامية بعد اتهام البيت الأبيض لماسك بها؟ (فيديو)

يتهم البيت الأبيض، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس"، بمعاداة السامية، ومشاهير كثر اتهموا كذلك منذ بدء حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وعرفت وزارة الخارجية الأمريكية "معاداة السامية" بأنها كراهية اليهود، موضحة أنها تتجلى في خطابات الكراهية والتصرفات المعادية الموجهة نحو الأفراد اليهود، وتجاه مؤسسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية اليهودية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن مظاهر معاداة السامية تجلت في كراهية إسرائيل، فيما تعرفها مؤسسات الدراسات الفلسطينية على أنها كراهية اليهود والعداء المنهجي تجاههم، وكان أول ظهور لمصطلح معاداة السامية عام 1879 بألمانيا، وأطلق على الحوادث التاريخية المعادية لليهود، وأبرزها حوادث الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ملايين اليهود في الحرب العالمية الثانية بأوروبا، والتي عرفت بالهولوكوست.

تفاصيل اتهام ماسك بمعاداة السامية

دان البيت الأبيض "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وفق روسيا اليوم.

وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.

وأضاف "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأميركيين"، متابعا "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأميركيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

واعتبر بايتس أنه "من غير المقبول ترديد هذه الكذبة البشعة التي تقف خلف أكثر الحوادث المعادية للسامية دموية في التاريخ الأمريكي، خصوصًا هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وجاء تعليق البيت الأبيض تعقيبا على قيام ماسك بالرد على منشور معاد للسامية عبر منصة "إكس" بالقول "لقد قلت الحقيقة الفعلية".