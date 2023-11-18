عبدالسند يمامة: الوفد حزب الجلاليب الزرقاء وليس رأسماليا (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن الوفد لم يكن يوما حزب الرأسمالية، قائلا: "هو حزب الجلاليب الزرقا".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: أن من كان يقود حزب الوفد "بشوات" وجاهدوا وصرفوا أموالهم ووقتهم، لأنهم مصريين ووطنين.

وأكد أن فكرة الرأسمالية بمعناها النظري لم تكن موجوة والشيوعية انتهت، مشيرا إلى أن هذه المصطلحات أصبحت خارج التاريخ.

تشكيل الحكومة

أكد عبدالسند يمامة، أن تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية، موضحًا أن المقصود من هذا التشكيل هو الوصول إلى تنمية التي نريدها والإصلاح السياسي.

وذكر أن الاصلاح في مصر يحتاج إلى مجموعة اقتصادية، موضحًا أن التشاور بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مطلوب في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح أنه لابد أن يكون رئيس الحكومة اقتصادي أكثر، مشددًا على أن التخصص مهم جدًا ومطلوب، منوهًا بأن مشكلتنا تستدعى وجود اساتذة في المالية والاقتصادي والإدارة والتجاري، موضحًا أن هذه المجموعة الذي تشكيل منها المجموعة الاقتصادية والتي لا يجوز التدخل في عملها.