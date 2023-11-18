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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس الفلسطيني: المذابح وحرب الإبادة مستمرة في غزة

محمود الهباش
محمود الهباش

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المذبحة وحرب الإبادة مستمران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق بقطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تدوس كل مواثيق حقوق الإنسان، وأنه لم تعد هناك خطوط حمراء يمكن أن تقف عندها إسرائيل أو تتعامل معها.

وأشار إلى أن كل هذا لأن هناك ضوءًا أخضر أمريكيًا مجرمًا يعطي كل الدعم للاحتلال ويغطي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، متابعًا: "هناك شهداء بالعشرات بقصف للمدارس اليوم وتهجير قسري للمرضى والأطباء من مستشفى الشفاء، وقصف عشوائي مجرم على كل المناطق داخل قطاع غزة".

 

وأوضح أن الهدف من كل ذلك هو إجبار الفلسطينيين على الهجرة والرحيل من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه.

 

 

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