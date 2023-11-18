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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عبدالسند يمامة: مشكلات الشعب تدل على إخفاق النظام خلال 10 سنوات (فيديو)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن المشكلات التي يواجهها الشعب تدل على إخفاق النظام الحالي في 10 سنوات. 

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وأوضح عبدالسند يمامة، خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن أول محور من محاور الإصلاح لديه هو محور التعليم، مضيفا أن ملف إصلاح الصحة له أكثر من بُعد ابتداء من التعليم، وانخفاض سنوات التعليم في كلية الطب من 7 لـ6 سنوات، وذلك سيودي تخريج طلاب دون المستوى. 

ميزانية الوفد سنة 1950 كان أكثر من 22% منها للتعليم

وأشار إلى أن هناك نصا في الدستور ينص على 3% من صافي الدخل القومي يخصصوا للصحة من دستور 2012و2014، مؤكدا أنه لابد من مسائلة الحكومة والبرلمان هل الاستحاق الدستوري يصل للصحة؟.

وتابع: “ميزانية الوفد سنة 1950 كان أكثر من 22% منها للتعليم”، مضيفا: "النهاردة ميزانية التعليم 4% للتعليم الإلزامي، و2% للتعليم الجامعي، 1% للبحث العلمي يعني ماحصلناش 1950". 

وأكد أن التقصير ينشأ من إدارة موارد الدولة وهي مسئولية الحكم، لأن هناك ميزانية وإيرادات ونفقات وأولويات للمواطنين، تتضمن االصحة والتعليم والمسكن والبطالة، مضيفا أنه لابد من إعادة تعيين موارد الدولة لهذه الأولويات.

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