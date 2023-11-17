نشرة التوك شو.. ضحكة الأطفال تواجه جرائم الاحتلال ورعب بسبب بن لادن

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كسر مصطلح أقباط المهجر ولم يعد موجودًا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نبيلة مكرم: الرئيس حول عيد الأقباط من "كل سنة وأنتم طيبين" لسعادة وزغاريد وورود

اقتحمت نحو 70 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الإحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين ويشتبك مع مسلحين فلسطينيين

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن انقطاع شبكة الاتصالات في قطاع غزة يرجع لتوقف المولدات الرئيسية إثر نفاد الوقود، ونوجه نداءات استغاثة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات واستعادة خدمة الاتصالات في غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال دمر 70% من الشبكة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تتواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لضمان سلامة المدنيين، وجددت دعوتها إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين، بحسب ما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بحماية المستشفيات والمدنيين في غزة

رسالة من أسامة بن لادن منذ 16 عاما تربك الشعب الأمريكي، فشبابها أعادوا قراءتها في فيديوهات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وصحيفة الجارديان تحذفها بعد مرور 21 عاما على نشرها.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الأمريكيون في رعب من بن لادن رغم وفاته.. سر رسالة تتكرر في غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، عدم صحة ما نشره الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على أسلحة في مجمع الشفاء في قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

قيادي بحركة فتح يكشف أكاذيب الاحتلال حول مستشفى الشفاء (فيديو)

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بعقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا في مدينة بورسعيد، مؤكدًا أنها مدينة تاريخية وباسلة وتمتلك نضالًا طويلًا ضد الاستعمار، وهي قلعة وفدية، يوجد بها العديد من أنصار حزب بيت الأمة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. وجدي زين الدين عن مؤتمر د. عبدالسند يمامة في بورسعيد: قلعة وفدية من رموزها مصطفى شردي

كشف الدكتور فراس الحلبي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المخطط الصهيوني الذي يستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه، موجها التحية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه جرائم الاحتلال بالقطاع.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

قيادي بحركة فتح: مصر بقيادة السيسي أفشلت مخطط تهجير غزة لسيناء (فيديو)

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث ضدهم لن يثنيهم عن ترك أرضهم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عضو بالشؤون الإسلامية: قضية فلسطين لا تموت بالتقادم (فيديو)

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، مضيفًا أنها تشجعهم على عقد الندوات والمؤتمرات لتعريف الجمهور ببرامجهم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. وجدي زين الدين: الدولة تقف على مسافة واحدة من المرشحين للرئاسة (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن لقاء أحد مرشحي الرئاسة بسفير دولة بيرو أمر جيد ومقبول، ويجب أن يبتعد عن دائرة الجدل الخاصة ببعض الأشخاص الذين يحذرون من لقاء المرشحين بالجهات الخارجية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. وجدي زين الدين: إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري

يعلو صوت ضحكات الأطفال داخل خيم "بالية"، ومنهم من ولد في هذه الحرب وبدأ حياته داخل خيم النزوح جنوب قطاع غزة دون حليب أو ملابس تكفيهم، وذلك لتخطي قسوة البرد.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

ضحكات الأطفال تعلو مخيمات النازحين من غزة رغم الجوع والبرد (فيديو)

ما يزال التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مستمرا مع تبادل للقصف من الجانبين، إضافة إلى استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع كثيرة في جنوب لبنان.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح 100 دقيقة إعلانية مجانية، مؤكدًا أنه قرار صائب وعظيم ورائع يستحق الشكر من كل المرشحين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. وجدي زين الدين: تخصيص "المتحدة" 100 دقيقة لمرشحي الرئاسة يؤكد مساواة الدولة بين المتنافسين

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن تواجد أربعة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية يعتبر حالة غير مسبوقة تشهدها جمهورية مصر العربية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر

