توقيع بروتوكول الخدمة العامة للدفعة 101 بين شركة مياه الأقصر ومديرية التضامن

وقع العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والسيد محمد حسين، مدير عام التضامن بروتوكول تعاون للدفعة 101من المكلفات بالخدمة العامة؛ وذلك لتأهيل المكلفات بالخدمة العامة للتدريب، وإكتساب الخبرات، والعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المتبادل وأيضاً بهدف سد العجز فى بعض الأقسام، وإستثمار القوى البشرية فى المشاركة بمجالات التنمية المستدامة، كما يعد الدور الأساسى المنوطين به هو حملات التوعية للجمهور ضمن منظومة الإدارة العامة للتوعية والإعلام، والتى تسعى لنشر الوعى بين المواطنين لثقافة ترشيد استهلاك المياه وقيمة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وفي وقت سابق، كان المستشار مصطفى ألهم، قد التقى عددا من المكلفات بالخدمة العامة، المقرر توزيعهن على الإدارات بديوان عام المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتبارًا من 1 أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك طبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف الدفعة ١٠١ من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين والذين يبلغ عددهم نحو ١٧٠٠ على مستوى المحافظة سيتم توزيعهم على المصالح والهيئات الحكومية لسد العجز الوظيفي في الوظائف الحكومية والعمل في فصول محو الأمية وتعليم الكبار والهيئات القضائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأزهر ومديرية التموين، وكذا العمل بوحدات الشؤون الاجتماعية للعمل ببرنامج تكافل وكرامة.