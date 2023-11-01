محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجات الاستعداد لمواجهة السيول

وجَّه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن، برفع درجة الاستعداد وبالأخص مدن خليج العقبة شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، أو أية أحداث طارئة أخري، بالإضافة لقيام الموارد المائية والري بالتنسيق مع رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها ومسارها حتى مكان الصرف النهائي، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

كما شددَّ المحافظ بضرورة حصر التلفيات علي إثر حادث طابا الجمعة الماضية، وحصر الطلبات والاحتياجات كافة لمدن خليج العقبة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها، وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض، والتأكيد علي توفير مراكز الإغاثة وتوفير المستلزمات كافة بها بكميات كافية، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة لرفع درجات الاستعداد بمراكز الشباب والمدارس بتلك المدن، مع تكديس كميات مياه بالخزانات، وتوفير الوقود بالمحطات، والخبز والمستلزمات والسلع الغذائية كافة، ورفع درجات الاستعداد القصوى بمراكز عمليات المدن وربطها علي مدار اليوم بمقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء وشرم الشيخ.

كما وجَّه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة خلال أية أحداث طارئة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى المشرف علي مدن خليج العقبة، ورؤساء المدن، والمستشار العسكري بالمحافظة، مديرهيئة الإسعاف بجنوب سيناء، ومديري مديريات الإسكان، المياه والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، والرعاية الصحية، والمعنيين.

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