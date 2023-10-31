الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة، وهي "فيصل ومتفرعاته، الطالبية، الطوابق، كفر طهرمس". 

 ويرجع قطع المياه إلى حدوث كسر مفاجئ بخط طرد قطر ١٥٠٠ مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية، وذلك نتيجة قيام مقاول بأعمال توسعة طريق المنشية بمنطقة فيصل بكسر الخط أثناء أعمال التوسعة، الأمر الذي أدى إلى توقف المحطة وقطع المياه عن تلك المناطق.

 ودفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وعدد "٣٠" شفاط للتمكن من سحب المياه الناتجة عن الكسر، والبدء في أعمال الإصلاح.

 وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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