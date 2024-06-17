لحظة وفاة طيار مصري في الجو فجأة.. "تفاصيل" مرعبة عاشها الركاب (فيديو)

وفاة قائد الطائرة، تلك الحادث المأساوي، الذي أثار الرعب في قلوب مئات الركاب، عندما لفظ قائد طائرة مصرية يُدعى حسن يوسف عدس، أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ أثناء قيادته للطائرة، بينما كان متجهًا من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية.

وفاة قائد الطائرة حسن يوسف عدس أثناء رحلته إلى السعودية

أعلن مساعد الطيار وفاة قائد الطائرة أثناء تشغيله لرحلة رقم NE130، ما أثار حالة من الذعر والصدمة بين الركاب، وجاء ذلك إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وعلى الفور تم تحويل مسار الرحلة إلى مطار جدة.

وفاة قائد الطائرة حسن يوسف عدس

سبب وفاة قائد الطائرة حسن يوسف عدس

وحسبما صرح أحد الأصدقاء المقربين للطيار المتوفي، كان يقود يوسف عدس رحلة تابعة لشركة خاصة أخرى غير التي يعمل بها، موضحاً أن مساعد الطيار ربما أعلن وفاته حتى يعلم الركاب سبب هبوط الطائرة اضطراريًا في جدة ولم يهدف لإخافتهم، وفقًا لما زعمه البعض.

وقال مساعد قائد الطائرة عبر مكبرات الصوت: "نعتذر لتغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة؛ وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن"، مختتمًا حديثه بالآية القرآنية: قال تعالى: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا" صدق الله العظيم.

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هل السمنة سبب وفاة قائد الطائرة المصري حسن يوسف عدس أثناء رحلته الجوية الأخيرة؟

كما أشار صديق الطيار الراحل عدس، إلى أنه من القاهرة، ولم يتزوج بعد، في حين كان قد توفى شقيقه منذ فترة قريبة، كما كان يعاني أيضًا من السمنة ومضاعفاتها.

وبدورها، نعت الشركة الخاصة التابعة لها الطائرة، وهي شركة سكاي فيجن، ‏الطيار الراحل، فيما شيعت جنازة الطيار في جنازة مهيبة من منطقة شيراتون بالقاهرة.

وفاة قائد الطائرة حسن يوسف عدس

في الوقت نفسه، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا من داخل الطائرة، وثق لحظة إعلان المساعد، خبر وفاة قائد الطائرة صديقه يوسف عدس خلال الرحلة، لافتًا أنه سيتم تغيير مسار الرحلة.

سرعان ما انتشر فيديو وفاة قائد الطائرة، على نطاق واسع بين رواد منصتي "تيك توك" و"إكس"، معبرين عن حزنهم الشديد، بينما انتقد البعض إعلان مساعد القائد عن خبر وفاته للركاب، مؤكدين إن هذا الأمر قد يتسبب في ذعرهم وإخافتهم، حيث كان من الأفضل التكتم على الخبر حتى هبوط الطائرة والاطمئنان على سلامة الجميع.

في حين تساءل البعض الآخر عن سبب تغيير مسار الطائرة رغم وجود مساعد للقائد يجيد الطيران وقادرًا على إكمال الرحلة وتوصيل الركاب؟!