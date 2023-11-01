مجلس جامعة جنوب الوادي يُوافق على إقامة 6 مؤتمرات وبروتوكولات

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على إقامة 3 مؤتمرات علمية.

وهي المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان (رؤية جديدة للحياة من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل) وذلك في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2024، المؤتمر الرابع لقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بمدينة الغردقة في الفترة من 1- 4 مايو 2024 وعقد مؤتمر لقسم الأورام بكلية الطب بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2024 بمدينة الأقصر.

بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلً من جامعة جنوب الوادي والجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك نحو افتتاح مركز للتطوير المهني بالجامعة وفرعها بالغردقة وبرتوكول تعاون بين وحدة التدريب التابعة لكلية العلوم وشركة تكنوستيم بأسيوط، وبروتوكول التعاون بين الجامعة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

تمويل كرسي بحثي

وأحيط مجلس الجامعة علما بموافقة كل من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع على تمويل كرسي بحثي باسم المرحوم الدكتور محمود بكري لبحوث الإعلام ودوره في توثيق التراث الغنائي، وموافقة الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار على تمويل كرسي بحثي لبحوث آثار نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

وقدمت الدكتورة كريمة كمال الأستاذ المساعد بكلية الإعلام عرضًا لإجراءات الحملة الإعلامية للسمعة المؤسسية بمستشفيات قنا الجامعية .

جامعة قنا التكنولوجية

و استعرض مجلس الجامعة التوصية باستحداث جامعة قنا التكنولوجية داخل الحرم الجامعي على مساحة 27 فدانًا داخل أسوار الجامعة وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي ووافق المجلس على اعتماد الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بالدبلوم العام والخاص في الدراسات الإسلامية (بنظام الساعات المعتمدة) واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وفتح برنامج كلية الفنون والتصميم بجامعة جنوب الوادي الأهلية وقرر المجلس ترشيح الدكتور محمد محمود علي الجهيني الأستاذ المتفرغ بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في تخصص الآثار الإسلامية.