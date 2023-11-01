"الحوار وتعزيز الانتماء" ندوة بتعليم الغربية

نظمت اليوم الأربعاء، إدارة زفتى التعليمية، لقاءً توعويًّا وندوة تحت شعار "الحوار وتعزيز الانتماء" بإشراف وحضور الأستاذة جيهان مصطفى صابر، مدير عام الإدارة، والأستاذ عبدالوهاب دغش، وكيل الإدارة، والأستاذ جمال حسنى، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية، والأستاذ أحمد السعدنى، نقيب المعلمين بزفتى.

شهد الندوة الدكتور محمد عبدالرحمن عطية، مدرس بكليات اللغات والترجمة ومشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والأستاذ الدكتور كريم على الدعبوسي، مدرس بكليات اللغات والترجمة ومشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ومقدم الندوة، الدكتور فريد جادالله، مدير إدارة التدريب بزفتى، واستهدفت الندوة التي أقيمت بمقر نقابة المعلمين بزفتى، طلاب المرحلة الثانوية للتعليم العام والفني، وأعضاء اتحاد الطلاب بزفتى، والسادة رؤساء الأقسام والموجهين الأوائل بالإدارة، مجلس أمناء الإدارة، التربية الاجتماعية، مجلس الرواد، مديري المراحل، فريق الدعم النفسي، توجيه الصحافة بالإدارة، أعضاء التدريب بالإدارة.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم تناولت عددًا من المحاور الأساسية، منها تعريف مرصد الأزهر الشريف، ودوره في مكافحة التطرف، مكافحة التطرف الديني، كيفية الابتعاد عن شرك الاستقطاب من الجماعات المتطرفة، كيفية مواجهة الشائعات، ضرورة اختيار قدوة حسنة من المجتمع، وليس من خارجه للاقتداء بها، ورأى الأزهر الشريف في القضية الفلسطينية ورفضه التام للتهجير.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار ما تقوم به محافظة الغربية من استكمال البرنامج التوعوي لأبناء المحافظة، بالتنسيق مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة وخصوصًا لدى الشباب.