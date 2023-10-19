ادارة الرعاية الاساسية فى صحة الفيوم تتابع اعمل مبادرة 100 يوم صحة

عقد اليوم الخميس اجتماع ادارة الرعاية الاساسية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان - مدير ادارة الرعاية الاساسيه وبحضور هاله احمد - مدير ادارة التمريض و اشراف ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية وذلك بناءا علي تعليمات الدكتورة سعاد عبد المجيد- رئيس قطاع الرعاية الاساسية و التمريض وبرعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وحرصا علي متابعة سير العمل بوحدات التطوير ومناقشة الاداء والتغلب علي معوقات التشغيل

تم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية باشراف الادارات الصحية للرعاية الاساسية والامومه والطفوله ومناقشة اهم سلبيات المرور والوقوف على حلها والتأكيد على متابعة اعمال مبادرة ١٠٠ يوم صحه وتم ايضا عرض مبسط لسلبيات الادارات وبعض مؤشرات العمل وتم تحفيز اشراف الادارات على متابعة المؤشرات ورفع مستوى كفاءة الادارات كما تم ايضا التأكيد على اهمية طب الاسرة بالوحدات وضرورة الدمج في العمل بالوحده وضرورة استيفاء سجلات الطواريء وسجلات والامومه والطفوله ومطابقتها لسجلات المعمل وعمل حصر لفنيين المعمل وعدد الوحدات التي يتم تغطيتها ومتابعة الاعمال ورصيد مستلزمات العمل وايضا مستلزمات المعامل والتأكيد على ضرورة تواجد الصيادلة واطباء الأسنان وفنيين المعامل بالوحدات وعمل جرد للمخازن ومتابعة مدي توافر الادوية وادوية قلبك امانة وتشغل اجهزة رسم القلب ومتابعة سير العمل بوحدات التطوير وجداول السهر والنوباتجية وتردد الاخصائيين بها والتاكيد علي عمل بيان بالقوى العاملة وبيان الصيانة والاعطال وتحري الدقة فى البيانات وسرعة الاستجابة والالتزام بالزي الرسمي ومواعيد العمل الرسمية من قبل العاملين بالوحدات وعمل خطط تدريبية وخطط تحسين الادارات والتدريب علي رأس العمل ومتابعة ذلك من قبل الاشراف بالادارات.

ورشة عمل

ومن جهه اخرى كان قسم مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتورسامح رمضان -رئيس القسم وبرعاية الدكتورمحمد الدمرداش -مدير المستشفى قد اقام ورشة عمل تحدت لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة عن تقنيه استئصال أورام الحهاز الهضمي عن طريق مناظير الجهاز يوم الثلاثاءوذلك بحضور الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورمحمد عثمان نقيب اطباء الفيوم والدكتورممدوح راغب -النقيب السابق لأطباء الفيوم والدكتورصلاح ابو طالب -رئيس مجلس ادارة مركز اورام الفيوم و الدكتورة دينا الحادقة -استشارى التخدير والمدير التنفيذى لمركز اورام الفيوم والدكتور اشرف علام -رئيس قسم جراحة الاورام بالمستشفى العام.

القى الدكتوراحمد مدكور -استاذ مناظير الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان محاضرة بهذا الخصوص حضرها 40 من اطباء المناظير و الاورام والجراحة بالفيوم والمنيا وبنى سويف وعقب المحاضرة تم التعامل مع 3 حالات اورام قولون

واكد الدكتور عمرو الفولى - استاذ الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان

انه تم استخدام تقنية جديدة فى "تقشير " الاورام من القولون والمعدة و المرئ لتجنب الدخول فى جراحات عنيفة يتم فيها استئصال الاعضاء الحيوية المصابة بالاورام

3

22

44

455