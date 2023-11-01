الشرقاوى يتفقد محطة رفع المراغي استعداداً لبدء أعمال إعادة التأهيل

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسيوط والوادي الجديد محطة رفع صرف صحي المراغي بمنطقة غرب أسيوط لمتابعة سير العمل وتهيئة بيئة جيدة لبدء أعمال إعادة التأهيل المقرر المضي قدما لتحقيقها من أعمال ميكانيكا ورفع كفاءة خط الطرد وتغيير بعض المحابس لتحسين عمل المحطة واستيعاب تزايد التصرفات الواردة من المنشآت العمرانية المستحدثة.

وقال الشرقاوى أن نطاق خدمة محطة رفع صرف صحي المراغي يمتد إلى منطقة نائلة خاتون وترعة الملاح ومنطقة المراغى حيث أن المحطة تخدم ما يقرب من ثلث سكان مدينة أسيوط بطاقة تصميمية إلى 680 ل / ث، لتضم المحطة عدد (4) طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 170 ل/ث موضحاً إنه جارى عمل إعادة تأهيل للمحطة ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2 الممول من بنك التعمير الالمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الاوروبى EIB والمفوضية الاوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO وحكومة جمهورية مصر العربية والذى يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.