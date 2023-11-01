الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل الكاملة عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة، حيث يمكن للمواطنين التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.

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طرق الحصول على معاش تكافل وكرامة.. يُصرف غدًا

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موعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

 المحافظ الإلكترونية

وفي سياق ذلك يستطيع المواطنون الحصول على المعاش من خلال منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، والبريد المصري، وكذلك المحافظ الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام.

تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

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