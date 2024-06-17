هل مات الفنان حمدي حافظ راكعًأ على جبل عرفات؟..أشرف زكي يحسم الحقيقة كاملة

تصدر اسم الفنان حمدي حافظ تريندات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد مزاعم نبأ وفاته وهو راكعًا على جبل عرفات أثناء تأدية مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار صدمة وحزن الكثيرين من الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

حقيقة وفاة حمدي حافظ على جبل عرفات أثناء الحج

سرعان ما نفى د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان حمدي حافظ، مركدًا إن كل ما تردد على ألسنة البعض حول وفاته على جبل عرفات أثناء الحج في السعودية، ما هو إلا شائعات مغرضة وعارية تمامًا من الصحة.

الفنان حمدي حافظ

أشرف زكي يكشف عن الحالة الصحية للفنان حمدي حافظ

كما صرح د. أشرف زكي إن الفنان حمدي حافظ بخير وبصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في مصر.

في الوقت نفسه، تراجع د. محمد سعيد محفوظ، مدير معهد الأهرام الإقليمي والإعلامي بقناة "cbc"، عن منشوره الذي زعم خلاله وفاة الفنان حمدي حافظ، وكتب منشورًا آخر أكد فيه إنه بخير وبصحة جيدة وخبر وفاته في الحج مجرد شائعة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

محمد سعيد محفوظ بعد إعلانه خبر وفاة حمدي حافظ: إشاعة واتصلت به واطمأننت على صحته وهو في أفضل حال والحمدلله

وكتب محفوظ: "الفنان القدير حمدي حافظ بخير .. اتصلت به واطمأننت على صحته، وهو في أفضل حال والحمدلله، وخبر رحيله في الحرم إشاعة.. أطال الله في عمره، وبارك في سيرته الحسنة ومسيرته المشرفة".

محمد سعيد محفوظ يعلن عن خبر وفاة الفنان حمدي حافظ

وكان د. محمد سعيد محفوظ قد أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، عن وفاة الفنان حمدي حافظ، حيث قال: "فاز الأخ العزيز والفنان المحترم حمدي حافظ بالخاتمة التي يستحقها".

الفنان حمدي حافظ

وأضاف خلال منشوره: "فاضت روحه وهو راكع على جبل عرفات .. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو حمدي حافظ؟

حمدى حافظ فنان مصرى من مواليد مدينة طنطا، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، اشتهر بدور الشاب المراهق وأنتج 3 أفلام سينمائية، ثم توقف وتفرغ بعدها للمسلسلات الدينية.

من أشهر أعمال حمدي حافظ التليفزيونية مسلسلات: "عمر بن عبد العزيز، والوسية، وليالي الحلمية (ج2)، والجلاد والحب، والنساء يعترفن سرًا، والسمان والخريف، والمجهول".

حمدي حافظ في شبابه

أما من أشهر أعماله السينمائية أفلام: "أرملة رجل حي، والجوازة دى مش لازم تتم، ودخان بلا نار، وومضى قطار القمر، وأين تخبئون الشمس، ووداعاً إلى الأبد، وسيقان في الوحل، وشلة المراهقين، وهذا أحبه وهذا أريده، ومدرسة المراهقين".