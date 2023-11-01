شراء مواد إغاثية ومساعدات للفلسطينيين وشحنها لغزة بقيمة 50 مليون جنيه

تحاول الدولة المصرية بتوفير سبل عديدة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فيما يواجهونه من قصف الكييان الصهويني لمنازلهم ولمستشفياتهم بقطاع غزة، وترسل المساعدات الإنسانية بل وتستقبل من عدة دول المساعدات المرسلة لغزة عبر معبر رفح، واستمرارًا للجهود المصرية، شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية.

وجاء ذلك بحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية، والسيد عبدالله عبد الرحمن قنصل مملكة البحرين، والدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، والسيد ألفونسو فريدو ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والأستاذة مها حفناوي رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية لدعم منظمات المجتمع المدني، والأستاذ محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقد وقع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ومن الجانب البحريني الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية إلى التعاون من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في المحنة الإنسانية التي يمرون بها، حيث تقدم المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية دعمًا ماديًا يقدر بخمسين مليون جنيه لشراء مواد إغاثية وطبية للأشقاء الفلسطينيين لشحنها لقطاع غزة، على أن تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بالمساعدة في شراء وتوريد المواد الإغاثية ومواد المساعدات المطلوبة من السوق المصري وشحنها وإدخالها إلى قطاع غزة.

وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن المواد الإغاثية من خيام وبطاطين ودفايات وغيرها من المواد التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقة المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والبحريني، وعلاقات الأخوة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مشيدة كذلك بالدعم المقدم من جانب المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين عبر جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أننا جميعا نشجب وندين استهداف المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت القباج أن المصريين يفخرون بما تقوم به القيادة المصرية من جهود دؤوبة لحل الأزمة ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موضحة أن الهلال الأحمر المصري يقدم دعما نفسيا واجتماعيا للأشقاء الفلسطينيين، ولديه فريق في العريش على تواصل دائم مع شقيقه الهلال الأحمر الفلسطيني ويقدم له كل الدعم والمساندة، مشيرة إلى أن الأمل يحدونا جميعًا في إنهاء الصراع في أقرب وقت، كما أننا نقف جميعا على قلب رجل واحد في مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الإنسانية.

ومن جانبها أشادت السفيرة فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة بتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بتقديم العون ومساعدة المحتاجين والمنكوبين، وما يوليه من اهتمام ورعاية بالعمل الإنساني داخل وخارج مملكة البحرين.



وأكدت سفيرة البحرين لدى مصر أن توجيه ملك البحرين، بتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في غزة جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها غير مستغرب، خاصة أن الملك يوجه دائماً بسرعة عمل الخير وتقديم المشاريع التنموية التي تخدم الإنسان، وتقديم المساعدات في الظروف الإنسانية.



ومن جانبه استعرض الدكتور مصطفى السيد أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين ،تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، معربًا عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي انعكاساً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وبما يخفف من المصاب الأليم الذي يمرون به الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة.



وأكد الدكتور مصطفى السيد أن مملكة البحرين، ووفقاً لتوجيهات الملك، وبدعم كريم من الحكومة البحرينية، ومن خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية، قامت بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة من خلال شحنتين من المواد الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة، ويأتي هذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع الهلال الأحمر المصري لمواصلة تقديم الدعم وضمان وصوله للأشقاء الفلسطينيين في غزة.